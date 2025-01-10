Винные бутылки российского диктатора вместе с его фотографией убрали из виду.

В Молдове находятся знаменитые погреба винзавода Cricova, в которых побывало большое количество мировых лидеров. Среди них российский диктатор Владимир Путин, которому официально запретили посещать это место из-за вторжения в Украину, сообщает The New York Times.

Отмечается, что это не просто винные погреба, а целая сеть тунелей, которая достигает в длину около 120 километров, и проходит под виноградниками к северу от Кишинева.

Путин был почетным гостем погребов винзавода Cricova, и даже дважды посещал это место. Тем не менее российскому диктатору там больше не рады, а его винные бутылки вместе с его фотографией убрали из виду, поделились в издании.

Видео дня

"После того, как в 2022 году Путин начал полномасштабное вторжение в соседнюю с Молдовой Украину, у винодельни возникло множество вопросов, на которые мы не смогли ответить, о том, почему он все еще здесь", - сказал журналистам директор винзавода Сорин Масло.

Несмотря на запрет на посещение погребов винзавода, коллекцию вин Путина, которая была подарена ему бывшим коммунистическим президентом Молдовы, не была уничтожена, подчеркнул Масло. По его словам, все бутылки переместили в темный и запечатанный угол, где до них никто не доберется.

В издании напомнили, что Молдова уже давно имеет напряженные отношения с РФ. Например, в 2006 году Россия ввела двухлетний запрет на импорт из Cricova и других молдавских виноделен.

Это решение объяснялось якобы тем, что Москва хочет защитить потребителей от примесей. Тем не менее для многих молдавских политиков было очевидно, что это ответ РФ на требования Молдовы прекратить поддержку сепаратистского режима в непризнанном Приднестровье, подчеркнули журналисты.

Уже в 2007 году Россия сняла запрет на молдавское вино, но вновь ввела его в 2013 году после того, как Молдова выразила желание наладить более тесные связи с Европейским Союзом.

"Эмбарго 2006 года заставило молдавских виноделов обратиться к Западу в поисках рынков и убедило их, что наше будущее определенно не в России, - рассказал журналистам директор Национального бюро винограда и вина в Кишиневе Штефан Яманди.

В издании отметили, что раньше Россия покупала около 80% экспортного молдавского вина, а сейчас в страну поставляют только 2%, из которых половину вин переправляют в страны Европейского Союза.

Молдова и Россия - важные новости

Ранее премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что Россия организовала в непризнанном Приднестровье энергетический кризис, чтобы оказать давление на Украину. По его словам, цель Москвы - создать нестабильность в регионе.

Кроме того, парламент Молдовы проголосовал за принятие Стратегии национальной обороны на 2024-2034 годы. В этом документе Россию признали одной из главных угроз страны.

Вас также могут заинтересовать новости: