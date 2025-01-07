Премьер страны обвиняет Россию.

Москва организовала в непризнанном Приднестровье энергетический кризис, чтобы оказать давление на Украину.

С таким заявлением выступил премьер-министр Молдовы Дорин Речан, передает издание ntv. Он отметил, что эта ситуация была создана искусственно. Более того, местные власти не проявили никакой заинтересованности в получении поддержки со стороны Молдовы:

"Цель России - создать нестабильность в регионе и, прежде всего, повлиять на выборы в Молдове, запланированные на осень. Их цель - обеспечить пророссийское правительство".

Кризис в Приднестровье

Как известно, россияне обвинили "Молдовагаз" в отказе выплатить долг за поставки газа. Уже в начале этого года они остановили поставки газа на территорию страны.

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После этого в Приднестровье начались серьезные проблемы. Там уже выключили центральное отопление и ввели веерные отключения света. Кроме того, недавно была остановлена работа промышленных предприятий.

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