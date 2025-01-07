Эти крестики предварительно освятил патриарх Кирилл.

Российских генералов, которые командуют войной против Украины, обяжут носить нательные крестики с инициалами российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Как рассказал изданию спикер Кремля Дмитрий Песков, Путин попросил патриарха Кирилла освятить нательные кресты и иконки, которые передадут российским военным. В частности, их получат командующие группировками войск, которые "выполняют особо важные задачи" на территории Украины.

"Думаю, что нашим товарищам будет почетно получить эти символы веры, освященные патриархом Московским и всея Руси во время праздничного богослужения в Рождественскую ночь", - процитировал Песков слова Путина.

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Утверждается, что патриарх Кирилл освятил нательные крестики и иконы в присутствии диктатора. Также Песков добавил, что по просьбе Путина "на отдельных звеньях цепочек к крестам" были выгравированы его, Путина, инициалы.

Иконы, Путин и война

Как писал УНИАН, Кремль уже не впервые применяет "религиозное оружие" в войне против Украины. Так, в апреле 2023 года российским "мобикам" передали на фронт святую воду и иконки с изображением Путина в образе святого.

А в мае того же года, накануне контрнаступления ВСУ, российские оккупанты начали возить по фронту икону "Спаса Нерукотворного". Незадолго перед тем Владимир Путин подарил ту икону группировке войск "Днепр".

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