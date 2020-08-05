Белорусская активистка объяснила, почему Путину не выгодно устранение от власти Лукашенко

Новости о Беларуси вызывают большой интерес среди россиян, отметила Ирина Халип.

Смена власти в Беларуси может вызвать желание у россиян добиться того же самого, поэтому Кремлю не выгоден сценарий устранения от власти президента Александра Лукашенко.

Такое мнение в интервью УНИАНу выразила белорусская журналистка, общественный деятель, бывшая политзаключенная Ирина Халип.

Читайте такжеСоперница Лукашенко на выборах в Беларуси рассказала, как ей угрожали с украинского номера

«Думаю, что Россия не согласилась бы на смену Лукашенко по той причине, что сейчас новости о Беларуси вызывают большой интерес. На одном из недавних российских митингов был плакат: «Беларусь, Хабаровск рядом». Если, что-то меняется в Беларуси, то среднестатистический россиянин, который привык считать, что Путин навеки, вдруг может проснуться и подумать: «А что, так можно было? Оказывается, власть может смениться. Человек, народ может сыграть в этом какую-то роль». Путину не нужно, чтобы здесь что-то менялось. Не потому, что он поддерживает Лукашенко, а потому, что он поддерживает самого себя», – объяснила Халип.

Как сообщал УНИАН, 29 июня в Беларуси задержали российских боевиков из ЧВК "Вагнера", 32 человека под Минском и еще одного - на юге страны. Среди них были те, кто воевал против Украины на Донбассе.

Правоохранительные органы Беларуси сообщили, что им поступила информация о прибытии свыше 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе каждый россиянин имел небольшую ручную кладь, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

Инцидент произошел на фоне протестов в Беларуси против политических репрессий. Выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram