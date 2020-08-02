В Беларуси взяли под стражу боевиков ЧВК "Вагнера"

В ходе допросов задержанные российские боевики дают противоречивые показания.

Прокуратура Беларуси избрала для задержанных ранее 33 боевиков ЧВК Вагнера меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом заявил председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, сообщает БелТА.

"Подозреваемыми по этому уголовному делу признаны 33 гражданина Российской Федерации. 31 июля в отношении них следствием избрана и прокурором санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал Носкевич.

По его словам, была получена информация о том, что "они все практически имеют серьезное боевое прошлое - воевали на востоке Украины".

"Сейчас со всеми задержанными проводятся следственные действия, они допрошены в присутствии адвокатов", - добавил Носкевич.

Он уточнил, что в ходе допросов задержанные дают противоречивые показания.

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Как сообщал УНИАН, 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали под Минском 32 российских боевика из ЧВК "Вагнер" и еще одного человека на юге страны. По сообщению СМИ, среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе.

По данным правоохранительных органов Беларуси, поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе каждый россиянин имел небольшую ручную кладь, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

Белорусские власти утверждают, что задержанные связаны с частной военной компанией "Вагнер". В отношении них уже возбуждено уголовное дело о подготовке терактов, они дают показания.

Беларусь просит украинские власти проверить причастность задержанных под Минском более 30 россиян к совершению преступлений в Украине.

30 июля в Офисе президента заявили, что украинская сторона обратится к Республике Беларусь с ходатайством об экстрадиции боевиков российской ЧВК "Вагнера", которых подозревают в военных преступлениях на территории Донбасса, с соблюдением всех предусмотренных процедур.

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