В РФ заявили, что зоопарк в Пхеньяне в этом очень нуждался.

Российский диктатор Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну более чем 70 диких животных в качестве "символа дружбы". Их отправили в зоопарк в Пхеньяне пишет The Telegraph.

Отмечается, что контейнеры с животными были отправлены в Северную Корею из Московского зоопарка. Всего Путин передаст Ким Чен Ыну льва, двух медведей, двух яков, пять белых какаду, 25 фазанов и 40 уток-мандаринок.

"Животные исторически занимали важное место в межгосударственных отношениях. Их дарили в знак поддержки, доброты и заботы", - процитировали в издании слова министра охраны окружающей среды РФ Александра Козлова.

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Он также подчеркнул, что эти животные достаточно молодые, чтобы размножаться. По его словам, зоопарк в Пхеньяне в этом очень нуждался.

Журналисты поделились, что животных погрузили в большие деревянные ящики на российский правительственный самолет для дальнейшей отправки в КНДР. Защитники природы раскритиковали такую перевозку.

В издании напомнили, что в 2004 году Lonely Planet назвали в своем путеводителе столичный зоопарк в Северной Корее "унылым и скучным местом, которого лучше избегать". Отдельно упоминалось то, что в нем обитают около 5000 животных и многие из них подвергаются травле и дракам друг с другом.

Кроме того, журналисты отметили, что в зоопарке в Пхеньяне живет шимпанзе Азалия, которая известная тем, что выкуривает пачку сигарет в день. В свою очередь северокорейские чиновники утверждают, что животное "не затягивается".

Войска КНДР в России - последние новости

Ранее в The Wall Street Journal писали, что войска КНДР в России возглавит таинственный генерал, приближенный к главе Северной Кореи Ким Чен Ыну. Он входит в десятку самых важных военных деятелей страны.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество войск КНДР в России может увеличиться до 100 тысяч человек. Разведка Южной Кореи отмечает, что северокорейские военные уже участвовали в боевых столкновениях против украинских сил.

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