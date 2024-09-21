Одно из государств ЕС получило от администрации мессенджера ответ на запрос насчет группы в мессенджере, в которой обсуждали много убийств, узнали журналисты.

Пребывая под стражей во Франции миллиардер российского происхождения, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров пообещал сотрудничать с французским правосудием и обеспечить выполнение его требований, насколько позволяют человеческие ресурсы платформы.

Такую информацию узнало издание Le Figaro. По сведениям Liberation, Telegram уже начал сотрудничать с французскими правоохранителями. В Совете национальной безопасности и обороны Украины назвали такое изменение в политике администрации мессенджера провалом разведки РФ.

Издание Liberation выяснило, что Telegram фактически отреагировал на запросы Управления по делам несовершеннолетних (OFMIN) нацполиции и жандармерии в ходе нескольких уголовных расследований, предоставив элементы, которые могут идентифицировать определенных подозреваемых. По сведениям журналистов, в частности, речь идет о преступлениях против детей.

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"Дверь действительно открывается", - сказала начальник отдела J3 (JUNALCO) прокуратуры Парижа, который занимается борьбой с киберпреступностью, Джоанна Брусс.

По сведениям журналистов, одна из стран ЕС уже получила ответ на запрос насчет группы в мессенджере, в которой обсуждали около 100 заказных убийств. Кроме того, якобы Южная Корея ожидает ответ на запрос, отправленный Telegram.

Начало сотрудничества Telegram с правоохранителями - провал разведки РФ, полагает руководитель Центра противодействия дезинформации (рабочий орган СНБО) Андрей Коваленко.

"Telegram после задержания Павла Дурова в Париже начал сотрудничать с правоохранительными органами не только Франции, но и других стран. Все, как и говорил в первые дни. Для российской разведки все очень плохо. Это провал", - полагает он.

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24 августа французские спецслужбы задержали Павла Дурова в аэропорту Ле-Бурже (находится под Парижем). Потом появилась информация, что основатель Telegram задержан из-за того, что платформа отказывалась сотрудничать с правоохранителями для раскрытия, в том числе киберпреступлений.

28 числа следственный судья решил, что бизнесмен может не находиться под стражей. Дурова взяли под судебный надзор, и он не может покинуть Францию.

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