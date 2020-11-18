Вечером 17 ноября французские правозащитники и журналисты протестовали против законопроекта, согласно которому при определенных обстоятельствах распространение изображения лица полицейского будет считаться преступлением.
Об этом пишет Reuters.
Противники утверждают, что закон ограничит свободу журналистам освещать публичные мероприятия и усложнит привлечение к ответственности сотрудников полиции, например, если они переусердствуют при задержании подозреваемого.
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Парламент Франции начал обсуждение законодательной инициативы, которую поддерживает партия Макрона и ее союзники.
Согласно тексту документа, в случае распространения фото с полицейским с намерением нанести ему вред грозит заключение на год или штраф в размере 45 тысяч евро.
Протестующие собрались под зданием парламента в центре Парижа с плакатами: «Вы будете лишены свободы ради собственной безопасности», «Остановите законопроект!».
Организация «Репортеры без границ» (RSF) заявляет, что предложенный проект в его действующем варианте может заставить журналистов затушевывать лица правоохранителей на фотографиях, взятых на страницах социальных сетей полицейских.
Сторонники законопроекта отвечают, что закон не будет запрещать журналистам освещать действия копов, а призван защитить офицеров и их семьи от «троллинга» в сети, а также преследований и нападений.
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