В США мужчина на автомобиле въехал в толпу протестующих и открыл огонь (фото)
11:03, 08 июня 2020Мир
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В настоящее время известно об одном пострадавшем в результате инцидента.
REUTERS
В Сиэтле (США, штат Вашингтон) автомобиль въехал в толпу протестующих. После чего водитель открыл огонь.
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В настоящее время известно об одном пострадавшем, передает kommersant со ссылкой на The Seattle Times. Подозреваемый задержан, пострадавший госпитализирован и сейчас находится в стабильном состоянии, сообщила полиция.
REUTERS
Как сообщал УНИАН, в США продолжаются демонстрации из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер после задержания полицейскими Миннеаполиса. Акции против расизма также проходили в Великобритании, Франции, Германии, Канаде, Японии и в других странах. В США многие протесты сопровождаются беспорядками - погромами и мародерством.
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