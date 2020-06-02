Протесты в США: толпа людей разграбила поезд на ходу и попала на видео

Мародеры скидывала с поезда технику, а остальные бежали за ним и подбирали товары.

В Чикаго толпа американцев разграбила поезд на ходу.

Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале KaySwiss Roll.

На записи видно, как мародеры скидывает с поезда технику и прочие товары, в то время как остальные бегут за ним и подбирают вещи.

Как сообщал ранее УНИАН, 25 мая в Миннеаполисе 46-летний афроамериканец Джордж Флойд умер после задержания полицией города. Один из них придавил его шею коленом, несмотря на то, что Флойд несколько раз повторял, что задыхается. В конце концов он потерял сознание, а впоследствии умер.

Читайте такжеВ США массовые беспорядки из-за смерти Джорджа Флойда идут на спад (фоторепортаж)

Четырех полицейских уже уволили. Главному подозреваемому предъявили обвинение в убийстве по неосторожности. Относительно других еще продолжаются следственные действия.

Очевидцы засняли задержание на видео, которое разлетелось по стране и вызвало волну негодования. Массовые протесты охватили десятки штатов, они сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией. Против митингующих применяют слезоточивый газ и резиновые пули. Кое-где демонстранты поджигают машины, грабят магазины и офисы.

Известно о пострадавших с обеих сторон. Во многих штатах ввели комендантский час. Для урегулирования ситуации на улицу вывели Нацгвардию.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram