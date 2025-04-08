Парад также будет приурочен к 250-летию армии США.

Администрация президента США Дональда Трампа собирается провести 14 июня крупный военный парад по улицам Вашингтона в честь 79-летия американского лидера, сообщает The Hill.

Отмечается, что парад также будет приурочен к 250-летию армии США. Это подтвердил высокопоставленный чиновник из администрации Трампа в разговоре с журналистами.

В издании поделились, что парад протянется почти на 6 километров от Пентагона до Белого дома. Чиновник подчеркнул, что администрация Трампа хочет отметить "значительное увеличение возможностей армии по сравнению с предыдущими годами". Планирование мероприятия началось в 2024 году, и с тех пор мероприятие расширилось, а количество участвующих в нем подразделений увеличилось.

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Кроме того, чиновник поделился, что в планировании участвовали местные власти Вашингтона, а инженеры армии и города провели разведку маршрута.

"Армия очень рада отпраздновать свое 250-летие вместе со всем округом. Мы хотим, чтобы американцы гордились своей армией, а также гордились своей нацией. Пока еще рано говорить о том, будет ли у нас парад, но мы работаем с Белым домом и несколькими правительственными агентствами, чтобы сделать празднование событием национального масштаба", - сказал журналистам американский полковник Дэйв Батлер.

В издании напомнили, что Трамп во время своего первого президентского срока приказал Пентагону спланировать большой военный парад после того, как он посетил Париж и вдохновился французским праздником Дня взятия Бастилии. Тем не менее мероприятие было отменено, так как на организацию планировалось потратить 92 миллиона долларов, а чиновники оборонного ведомства заявили, что существуют более насущные проблемы.

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