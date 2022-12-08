Его казнили через повешение.

В Иране казнили участника протестов, признанного судом виновным во "вражде против Бога".

Мохсен Шекари был повешен сегодня утром. Его обвинили в "бунте", блокировке главной дороги в Тегеране и применении мачете для нападения на члена Сил сопротивления "Басидж", пишет BBC.

1 ноября суд признал Шекари виновным в драке и извлечении оружия "с намерением убить, вызвать террор и нарушить порядок и безопасность общества" и во "вражде против Бога".

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Активист сказал, что был осужден после "показательного суда без какой-либо надлежащей правовой процедуры".

На данный момент судебная власть объявила, что еще 10 человек были приговорены Революционными судами к смертной казни по обвинению во "вражде против Бога" или "коррупции на Земле" в связи с протестами.

Что известно о протестах в Иране

Как сообщал УНИАН, в сентябре люди вышли на массовые протесты. Причиной стала смерть 22-летней Махсы Амини, которую задержала полиция нравов за то, что она якобы носила хиджаб "ненадлежащим образом".

Протесты под руководством женщин распространились на 160 городов во всех провинциях страны. Власти называют их беспорядками, якобы спровоцированными внешними врагами.

В конце ноября в ООН сообщили, что с начала общенациональных протестов в стране погибли более 300 человек, в том числе 40 детей.

По данным Информационного агентства правозащитников (HRANA), на данный момент были убиты по меньшей мере 475 протестующих были, а 18 240 задержаны. Также сообщается о гибели 61 сотрудника службы безопасности.

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