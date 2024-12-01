По словам журналистов, эпицентром протестов 1 декабря может стать здание Общественного вещателя Грузии.

Возле парламента Грузии 1 декабря на проспекте Руставели продолжается акция протеста. Сейчас митингующие перекрыли движение, пишет издание Sova.

Известно, что протесты в стране продолжаются из-за решения властей приостановить переговоры о вступлении страны в ЕС до 2028 года.

По информации грузинских СМИ, в Тбилиси возле памятника Георгию-Змееборцу мобилизован отряд специального назначения и зафиксированы водометы.

Видео дня

"По боковым сторонам парламента, на улицах Читадзе и Чичинадзе, кордоном стоят сотрудники полиции. Ниже - многочисленный митинг демонстрантов. Звучит гимн Грузии. И - редко - звуки фейерверков, которые пока не используются системно, как это наблюдалось на акции ночью 1 декабря", - отметили в сообщении.

В то же время издание "Эхо Кавказа" сообщает, что часть митингующих перешла от здания парламента на Руставели к Общественному вещателю, где была перекрыта дорога, сейчас акция продолжается.

"Шествие к зданию Общественного вещателя Грузии. Возможно, именно там будет сегодня эпицентр протеста", - предположили журналисты.

В свою очередь глава Департамента патрульной полиции МВД Грузии Важа Сирадзе призвал протестующих, которые "проявляют насилие" во время митингов, прекратить такие действия. По его словам, со стороны активных протестующих насильственные действия уже отслеживаются, пишет Sova.

Позже "Эхо Кавказа" опубликовало видео, на котором уже были зафиксированы первые инциденты у здания парламента Грузии.

Протесты в Грузии - последние новости

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что его страна не будет вести переговоры по вступлению в Европейский Союз до конца 2028 года. Он добавил, что до конца 2028 года Тбилиси также отказывается от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

После этого заявления в Грузии вспыхнули протесты. 28 ноября митингующие собрались возле центрального офиса правящей пророссийской партии "Грузинская мечта" и здания парламента в Тбилиси. Кроме того, на митинге появилась и президент Грузии Саломе Зурабишвили.

"Вы служите России или Грузии? Кому вы давали клятву? Меня интересует ответ. Вы не отвечаете", - спросила она у силовиков.

Уже 30 ноября стало известно, что в Грузии были задержаны более 100 человек во время протестов, в результате которых произошли масштабные столкновения с полицией. Также сообщалось, что из-за действий протестующих были ранены 10 сотрудников полиции.

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