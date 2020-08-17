В стране не загружаются как оппозиционные, так и государственные сайты.

По всей территории Беларуси наблюдаются систематические перебои с доступом в интернет.

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«В Беларуси массово отключают интернет, работает только через Psiphon и VPN – пишут со всей страны», - отмечается в сообщении.

По информации еще одного канала «Наша Нiва», мессенджер Telegram работает только через прокси-сервера.

Как сообщает Fontanka.ru, в Беларуси не загружаются не только оппозиционные сайты, но и портал государственного информагентства «БелТА».

Отмечается, что проблемы начались после того, как президент Беларуси Лукашенко встретился с работниками Минского завода колесных тягачей.

Протесты в Беларуси и отключение интернета

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. За действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

С началом протестов в Беларуси начали проблемы с интернетом. Власти говорят о «влияние извне», сами белорусы - что таким образом власть борется с оппозицией.

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Автор: Катерина Шварц