Ни режим в Минске, ни участники протестов не способны переломить ситуацию в свою пользу, но и отступать никто из них тоже не хочет.

Молодой человек порвал на себе куртку и поднял руки вверх, давая милиционеру понять, что он готов, если тот откроет огонь. Удивленный милиционер отступил, держа участника протестов на прицеле своего автомата.

"Жыве Беларусь!"- начала скандировать толпа. Таким было очередное воскресенье в Минске, где оппозиция устраивает масштабные протесты каждые выходные с 9 августа. Тогда Александр Лукашенко сфальсифицировал президентские выборы претендуя на шестой срок на самой высокой в стране должности. Несмотря на всю храбрость участников протестов, 66-летний Лукашенко не демонстрирует никаких признаков готовности отказаться от власти, - пишет The Economist. А с приближением зимы возможности оппозиционного движения испаряются.

Читайте такжеВ Беларуси во время акций протестов задержали более тысячи человекОбщенациональная забастовка, провозглашенная Светланой Тихановской 26 октября, провалилась на фоне подавления пикетов и угроз увольнениями. Недовольных властью студентов исключили из университетов. Более 230 демонстрантам предъявили обвинения в участии в "массовых беспорядках". Теперь их могут бросить в жестокие белорусские тюрьмы на три года.

Лукашенко призвал службы безопасности усилить применение насилия против участников протестов. По меньшей мере 5 человек были убиты, еще десятки - ранены. Беседуя недавно с начальниками служб безопасности, Лукашенко сказал, что нужно "поотрывать руки" всем демонстрантам, которые вступают в противостояние с милицией. Через несколько дней после того белорусские правоохранители использовали боевые патроны, стреляя в воздух над толпой. Но эту демонстрацию силы люди встретили саркастическими аплодисментами.

Все попытки подавления не означают, что оппозиция собирается сдаться и отказаться от попыток свергнуть Лукашенко. Каждый пятый взрослый белорус в городах уже принял участие в протестах. И около 85% из них готовы выходить на улицы, пока не будут проведены новые выборы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного британским аналитическим центром Chatham House. Тихановская призвала проводить больше протестов и забастовок, чтобы усилить экономическое давление на Лукашенко.

"Ни у одной из сторон нет сил решающе изменить ситуацию в свою пользу. Это война на истощение", - сказал политолог из Минска Игорь Иляш.

Читайте такжеBusiness Insider: Путина раздражают протесты в Беларуси, но он сам виноватЧто бы ни случилось дальше, трудно представить, как жизнь в Беларуси вернется к норме. Целое поколение белорусов было политизировано протестами и жестокими попытками Лукашенко подавить их. Между тем, Владимир Путин ждет удобный для себя момент, наблюдая за протестами в Беларуси. Он заявил, что Кремль вмешается в ситуацию в соседней стране, "если акции выйдут из-под контроля". В конце прошлого месяца чиновники российских служб безопасности обвинили Запад в финансировании оппозиции. Эти заявления прозвучали на фоне того, как государственное телевидение России использовало видео с войны в Нагорном Карабахе, чтобы проиллюстрировать "агрессивных демонстрантов" в Минске. Это была техническая ошибка или попытка подготовить российскую общественность к военному вторжению в Беларусь? Только Кремль знает ответ.

Выборы и протесты в Беларуси: что было раньше

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальными данными ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 представителей режима Лукашенко, причастных к подавлению мирных протестов и фальсификации президентской избирательной кампании в Беларуси. В списке самого Лукашенко не было.

13 октября Тихановская объявила Лукашенко народный ультиматум. Лидер белорусской оппозиции заявила, что до 25 октября должны выполнить три требования: Лукашенко должен объявить об отставке, должно прекратиться насилие на улицах, должны освободить всех политзаключенных.

12 октября вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель пояснил, что санкции против Лукашенко введут из-за отсутствия воли вести переговоры о мирном разрешении ситуации в Беларуси. Все страны ЕС согласились с предложением расширить список лиц, против которых вводятся санкции.

20 октября Боррель заявил, что ни одна страна Евросоюза не оказывает сопротивления относительно введения санкций против Лукашенко в рамках подготовки второго раунда ограничительных мер в отношении белорусских властей. По его словам, началась техническая работа с целью подготовки введения санкций.

С 25 октября в Беларуси началась всеобщая забастовка.

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Перевод: Лесь Дымань