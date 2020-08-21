Министр обороны Беларуси пригрозил протестующим оружием и припугнул войной - СМИ

В случае эскалации протестов министр обороны Виктор Хренин заявил о готовности армии использовать оружие на поражение.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что протесты в республике могут перерасти в гражданскую войну или военный конфликт, поэтому в случае надобности армия будет использовать оружие на поражение.

Об этом в четверг, 20 августа, сообщило белорусское издание Наша Ніва со ссылкой на аудиозапись закрытого заседания чиновника с руководством подразделений Минобороны, Генштаба и Вооруженных сил.

"Мы, возможно, войдем в гражданскую войну, цена человеческой жизни теряет цену с каждым днем. Это ужасно. Не исключено, что может быть и военный конфликт, на сегодня это уже реальность. Наша задача - не допустить", - заявил Хренин.

Также министр заявил, что государство развалить невозможно, пока армия не перейдет на сторону протестующих.

"Пока армия не перейдет на сторону протестующих, государство развалить невозможно. Вся надежда на нас с вами. Мы не деморализованы", - заявил он.

"Надо бороться, если надо - и с оружием. За страну, за себя, за наши семьи", - призвал Хренин.

Чиновник сравнил армию с часовым, который "готов сделать выстрел вверх, чтобы остановить нарушителя и не стрелять на поражение"

"И в случае выполнения всех команд часовым, или если ему грозит опасность, он обязан применять оружие на поражение", - заявил он.

Протесты в Минске: что было ранее

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

С 9 августа, по данным МВД Беларуси, в разных городах страны были задержаны около 7000 участников акций. 13 августа их начали выпускать из изоляторов.

По данным правозащитников, во время уличных акций в Беларуси в результате действий силовиков погибли минимум пять человек, еще семеро находятся в критическом состоянии в реанимации, около 200-300 задержанных правозащитники считают политзаключенными.

19 августа в ЕС заявили, что не признают президентские выборы в Беларуси. Параллельно Запад готовит пакет санкций против лиц, причастных к разгону протестующих и убийствам.

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Автор: Денис Прядко