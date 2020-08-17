Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером Беларуси (видео)

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала новое видеообращение к белорусам.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером, чтобы страна "успокоилась и вошла в нормальный ритм".

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Об этом она заявила в своем новом видеообращении на YouTube-канале "Страна для жизни".

"У меня нет, и не было иллюзий относительно своей политической карьеры. Я не хотела стать политиком. Но судьба распорядилась так, что я оказалась на самой передней линии противостояния с произволом несправедливостью»,- заявила Тихановская. "Я готова взять на себя ответственность и выступить в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм", - добавила Тихановская.

Протесты в Беларуси и отъезд Тихановской: что известно

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером 10 августа протесты возобновились. Силовики в Минске снова открыли огонь по протестующим.

В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

Кандидат в президенты Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. По словам ее пресс-секретаря, политик не хотела бы оказаться рядом со своим мужем, Сергеем Тихановским, в СИЗО.

Тихановская заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам.

После выборов Тихановская покинула Беларусь и находится в Литве.

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Автор: Екатерина Лиманская