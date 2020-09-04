Тихановская приняла участие онлайн-заседании Совета безопасности ООН.

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская призывает ООН отправить в Беларусь мониторинговую миссию.

Об этом она заявила на онлайн-заседании Совета безопасности ООН.

«Мы призываем ООН незамедлительно направить в Беларусь мониторинговую миссию, чтобы зафиксировать ситуацию», - заявила она.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.

Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.

30 августа во время "Марша мира и независимости" вновь произошли задержания. На улицах Минска заметили гусеничную военную технику.

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Автор: УНИАН