Светлана Тихановская просит направить наблюдателей в страну / Фото REUTERS

Об этом она заявила на онлайн-заседании Совета безопасности ООН.

«Мы призываем ООН незамедлительно направить в Беларусь мониторинговую миссию, чтобы зафиксировать ситуацию», - заявила она.

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Автор: УНИАН