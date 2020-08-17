Руководство Беларуси должно отражать волю народа - президент Европейского Совета

Лидеры Евросоюза 19 августа обсудят события в Беларуси.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель заявляет, что политическое властное руководство Беларуси должно отражать волю собственного народа.

Об этом говорится в письме-приглашении Мишеля к лидерам стран-членов ЕС по поводу проведения видеоконференции 19 августа.

"Народ Беларуси имеет право определять свое собственное будущее. Для того, чтобы это стало возможным, насилие должно прекратиться, а мирный и всесторонний диалог должен начаться. Руководство Беларуси должно отражать волю людей. Не имеет быть внешнего вмешательства", - говорится в письме.

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Также Мишель отметил, что то, что можно было увидеть в Беларуси, является неприемлемым.

"Выборы, состоявшиеся 9 августа, не были ни свободными, ни справедливыми. Дальнейшее насилие в отношении мирных протестующих было шокирующим и должно быть осуждено. Виновные лица должны быть привлечены к ответственности", - отметил он.

Также Мишель напомнил, что Евросоюз начал работу над санкциями.

Президент Евросовета отметил, что в рамках видеоконференции будут обсуждаться как наилучшим образом можно отреагировать на ситуацию, которая развивается в Беларуси.

Выборы и протест в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

С 9 августа, по данным МВД Беларуси, в разных городах страны были задержаны около 7 тысяч участников акций. 13 августа вечером задержанных стали выпускать из изоляторов.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне. Он провел телефонные разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По их итогам в Кремле выразили готовность предоставить "содействие в решении проблем" в Беларуси.

14 августа в Евросоюзе заявили о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси и о начале работы над введением санкций за фальсификацию выборов и насилие в отношении протестующих.

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Автор: Виталий Саенко