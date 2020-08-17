Протестующие в Беларуси вышли на общенациональную забастовку (фото, видео)

Тысячи рабочий вышли на улицы Минска с требованием отставки Лукашенко.

В Беларуси протестующие вышли на общенациональную забастовку.

Призыв к забастовке был опубликован в Telegram-канале NEXTA.

"Призываем все предприятия страны повторить то, что они сделали в пятницу: начать всеобщую забастовку. Призываем рабочие коллективы сформировать стачкомы, которые официально будут представлять ваши интересы", - сказано в сообщении.

В сообщении также сказано, что сегодня, 17 августа, в 18:00 рабочие при поддержке остальных белорусов планируют занять площадь Независимости в Минске и устроить сидячую забастовку.

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Напомним, сегодня Лукашенко прилетел на вертолете на МЗКТ. Туда направилась 10-тысячная колонна с протестующими. Однако, как сообщают СМИ, Лукашенко не вышел к рабочим.

Как сообщает TYT.BY, о намерениях устроить забастовки заявили такие промышленные гиганты Беларуси, как "Беларуськалий", "Нафтан", МЗКТ, МТЗ, БМЗ.

Протестующие требуют прекратить насилие со стороны силовиков и привлечь к ответственности виновных. Среди требований также сложение полномочий Александра Лукашенко, признание выборов нелегитимными и назначение новых, освобождение политзаключенных.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.

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Автор: Екатерина Лиманская