Силовики в Беларуси снова начали жестко задерживать протестующих, которые вышли 23 сентября на митинги против инаугурации Александра Лукашенко.

В Минске, где после после инаугурации Александра Лукашенко граждане вышли на протест и начались жестокие задержания, активисты бегут от ОМОНа в ТЦ "Галерея". Охрана заведения пока закрыла его на вход.

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Об этом пишет Tut.by.

Как сообщает издание, силовики применяют против протестующих водометы. Есть также информация о якобы применении перцового газа. Кроме того, от действий силовиков пострадал мужчина. Пострадавший рассказывает, что его ударили по голове.

Белорусские СМИ отмечают, что несмотря на силовой разгон, люди спрятались в ТЦ "Галерея", но охранники заблокировали вход. Сейчас в заведение подъехали автозаки, а у заведения дежурят силовики.

Также многих протестующих задержали в бизнес-центре Royal Plaza на проспекте Победителей. А на площади Победы в настоящее время находится несколько десятков протестующих. В центр города проехали 12 автомобилей с силовиками.

По состоянию на 20:00 сообщалось о 50 задержанных в столице Беларуси, задержания продолжаются в разных районах города. Также СМИ со ссылкой на очевидцев писали, что силовики в автозаках избивают протестующих. Возле стелы вечером снова применили водомет с подкрашенной водой. Сейчас вокруг нее выстроились военные со щитами.

В то же время участники протестов против инаугурации Александра Лукашенко перекрывают улицы в центре белорусской столицы. Они выходят на проезжую часть и останавливают движение. Водители сигналят им в поддержку и аплодируют.

По данным Белсат восемь автобусов с омоновцами двинулись к станции метро Малиновка, где часто собираются протестующие.

Протесты в Беларуси и инаугурация Лукашенко: что известно

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела в отношении оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили применить санкции против белорусских чиновников, ответственные за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

Сегодня, 23 сентября, в Минске состоялась инаугурация Лукашенко.

Белорусская оппозиция призвала начать бессрочную акцию неповиновения после этой тайной инаугурации.

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Автор: Олег Давыгора