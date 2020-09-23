На церемонию были приглашены всего несколько сотен человек, инаугурация проводилась без анонса и телетрансляции.

Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси.

Об этом сообщает БЕЛТА.

По их данным, церемония инаугурации в эти минуты проходит во Дворце Независимости.

На церемонию были приглашены всего несколько сотен человек. В их числе высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских средств массовой информации, деятели науки, культуры и спорта.

В соответствии с Конституцией президент вступает в должность после принесения присяги следующего содержания:

"Вступая в должность президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности".

Положив правую руку на Конституцию, Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила ему удостоверение президента.

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Протесты в Беларуси после выборов президента: хронология

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.

Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси и считает Лукашенко нелегитимным президентом.

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Автор: Денис Прядко