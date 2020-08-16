Посол Беларуси в Словакии первым среди дипломатов поддержал участников протестов (видео)

Посол Беларуси в Словакии отметил, что, к происходящим сегодня в Беларуси событиям ранее были предпосылки.

Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня поддержал участников акций протеста в своей стране. Об этом он заявил в видео, которое опубликовало издание Наша Ніва. "Я обращаюсь к вам не только как Посол Беларуси в Словакии. Я обращаюсь к вам в качестве старейшего руководителя белорусского загранучреждения по опыту работы послом и единственного действующего белорусского дипломата, который работал в МИД СССР и в советском посольстве за рубежом. Как и все белорусы, я - в шоке от историй о пытках и избиениях граждан моей страны", - заявил он. Лещеня отметил, что, к происходящим сегодня в Беларуси событиям ранее были предпосылки. "К сожалению, для этого были предпосылки. 15 лет назад у нас была открыта "Линия Сталина". И речь шла не только о подвиге советского народа. Не менее важная причина - имя Сталина в названии. Затем появился министр внутренних дел, которому форма офицера сталинского НКВД напоминала не о мясорубке 1937 года и не о ГУЛАГе, а о Дне Победы. А теперь сотни моих соотечественников почувствовали на себе, что ряд представителей правоохранительных органов в полной мере возродили традиции НКВД в толерантной европейской Беларуси XXI века", - заявил посол. Лещеня добавил, что уважение воли народа, его языка, истории и культуры являются составляющими сплоченного, сильного и не подверженного внешним влияниям государства. "В Словакии я представляю Беларусь и белорусский народ, который в соответствии с Конституцией является единственным источником власти в нашей стране. Я солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан. Как уроженец города Жодино я с вами, рабочие БелАЗа и Кузнечного завода тяжелых штамповок! Я искренне надеюсь, что будущее моей страны будет основано на учете позиций всех слоев общества и представителей различных политических сил", - резюмировал дипломат. Выборы и протесты в Беларуси 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

По окончательным результатам ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей. Читайте также СМИ опубликовали еще одно видео с моментом гибели протестующего в Минске Тысячи жителей Беларуси, недовольные подсчетом после голосования, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

Правоохранительные органы Беларуси задержали несколько тысяч участников акций в разных городах страны.

13 августа вечером часть задержанных начали выпускать на свободу. 14 августа в МВД Беларуси заявили, что отпустили более 2000 задержанных.

14 августа президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о поддержке введения санкций за нарушение демократических ценностей и прав человека в Беларуси.

Вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Хосеп Боррель заявил, что Европейский Союз не признает результаты выборов президента Беларуси и начинает работу над введением санкций за фальсификацию выборов и насилие в отношении протестующих.

15 августа, Лукашенко провел телефонный разговор с Путиным, после которого заявил, что президент России пообещал ему всестороннюю помощь по обеспечению безопасности страны. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Александр Топчий

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