В Беларуси милиционер подал в отставку из-за жесткого разгона протестов (фото)

В комментариях пользователи благодарили Емельянова за честное и одновременно трудное решение.

Капитан белорусской милиции Егор Емельянов подал в отставку на фоне протестов в Минске и жесткого разгона силовиками протестующих.

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Об этом он сообщил в Instagram.

«17 лет службы закончены ... Моя совесть чиста, милиция с народом», - подписал бывший правоохранитель фотографию с наградами и удостоверением.

В комментариях пользователи благодарили Емельянова за честное и трудное решение, называли мужчину героем и желали как можно быстрее найти хорошую работу.

Протесты в Беларуси: как действовали силовики и протестующие

Протесты в Беларуси вспыхнули после обнародования предварительных данных государственных экзит-полов, которые показали очередную победу Лукашенко на выборах президента.

Во время многодневных уличных демонстраций в результате примененного силовиками насилия пострадали сотни мирных протестующих.

Вечером, 10 августа, жители Минска и ряда других городов страны начали давать отпор ОМОНа и военным, перекрывая собственными автомобилями дороги, останавливая задержания единомышленников и сооружая баррикады.

В первый день протестов в ходе столкновений с силовиками погиб один участник акции. Сотни граждан госпитализировали. МВД Беларуси, в свою очередь, заявили о тысячах задержанных демонстрантов 9 и 10 августа.

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