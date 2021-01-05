Ничего не указывает на то, что в ближайшее время в Беларуси пройдут хоть какие-то свободные выборы, вместо этого страна движется в направлении диктатуры, основанной исключительно на насилии и репрессиях.

В Беларуси часто говорят : "Лишь бы войны не было". Эта фраза означает, что со всем остальным белорусы как-то разберутся. Но нынешнее поведение Александра Лукашенко нарушает общественное табу на радикальные действия. А его решительность и желание удержаться при власти поразили значительную часть белорусов.

"Вооружил Колю до зубов"

23 августа, когда многотысячные протесты охватили всю Беларусь, Лукашенко публично выступил с автоматом Калашникова в руках. Рядом с ним был 16-летний сын Николай, тоже вооруженный. Вместе они осмотрели охрану своей резиденции, перед которой еще недавно стояли сотни тысяч недовольных белорусов. Президентская пресс-служба опубликовала видео, на котором Лукашенко подходит к командиру ОМОНа, жмет ему руку и хвалит действия силовиков.

Читайте такжеDie Zeit: В Беларуси гибнет постсоветская утопия ЛукашенкоВпоследствии это видео вызвало волну насмешек. И не только среди врагов Лукашенко. Несколько дней назад в сети появилось видео тех же событий, снятое камерой одного из ОМОНовцев. Вид вооруженного Лукашенко тоже рассмешил силовиков. На видео можно услышать на фоне диалог двух бойцов: "Колю вооружил, б.., сына своего. До зубов! Пистолет, автомат!".

Но этот высмеянный жест Лукашенко был также важным сигналом для общества, для чиновников и спецслужб. Это означало одно: смена власти в Беларуси не произойдет мирным путем, а Лукашенко готов стрелять в людей.

Автомат Калашникова против женщин в белом

Гражданская война и кровь на улицах - это точно не то, чего участники протестов против фальсификации выборов в Беларуси хотели. И они до сих пор этого не хотят. Белорусская революция с самого начала имела мирный характер. В то же время, когда Лукашенко разгуливал с Калашниковим, символом протестов стали женщины в белом, которые выходили на акции протеста с цветами в руках. Это символизировало мирные намерения и осуждение насилия.

Таким образом в публичном пространстве началась схватка двух символов: цветов и автомата. Казалось, более красноречивей выбор трудно найти. Но оказалось, что мирных протестов не достаточно, чтобы свергнуть режим. Аппарат власти остался лояльным к своему лидеру. Поэтому диктатура постепенно, но уверенно отстраивает свои позиции.

Читайте такжеRFERL: Лукашенко пережил 2020-й год, но что будет в 2021-м?Сегодня протесты продолжаются. Несмотря на очевидное укрепление позиций режима, десятки тысяч белорусов до сих пор не хотят мириться с перспективой продолжения власти Лукашенко. Поэтому они протестуют, несмотря на унижения, пытки и избиения. Но эти акции больше не несут в себе того изначального оптимизма и духа настоящего народного праздника, который был в августе. Импульс демонстраций лишь доказывает, насколько сильно нежелание общества жить дальше с Лукашенко.

Сегодня многие белорусы, даже те, которые еще хранят в сердце надежду на чудо, ищут способ приспособиться к дальнейшей жизни с неизменным режимом Лукашенко. Но это не перечеркивает факт, что август 2020-го необратимо изменил белорусское общество. Впервые в новейшей истории Беларуси оказалось, что большинство белорусов не на стороне Лукашенко, что они им недовольны. Его харизма исчезла, а его публичные выступления раздражают и возмущают, а не вызывают симпатию или понимание.

Читайте такжеЛукашенко назвал условие для своего отказа от власти (видео)Оказалось, что конец убийствам и сатрапии на расстоянии вытянутой руки. Хватит лишь честных выборов, чтобы Лукашенко стал прошлым. Белорусская дорога к свободе оказалась длиннее, чем казалось в августе.

"Но ничто не указывает на то, что в ближайшее время в Беларуси состоятся свободные выборы. Вместо этого страна движется в направлении классической военной диктатуры, основанной исключительно на насилии и репрессиях", - говорится в статье.

Оказалось, что в 21-м веке и белорусы, и вся Европа бессильны против такого явления. В конце концов, Лукашенко машет Калашниковым не только в сторону своих соотечественников. Играя на антизападных фобиях Владимира Путина, он разжигает международное напряжение. Он пытается напугать Запад конфликтом с Россией, а Россию - конфликтом с Западом.

Ситуация в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

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Перевод: Лесь Дымань