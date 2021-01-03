Люди собираются в группы и маршируют с бело-красно-белыми флагами.

В городах Беларуси проходят воскресные акции протеста.

Как сообщает издание Tut.by, в Минске и регионах в первое воскресенье белорусы выходят на акции протеста в своих дворах и микрорайонах.

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Люди собираются в группы и маршируют с бело-красно-белыми флагами, скандируя: "Жыве Беларусь!", "Не забудем, не простим!", "Верим, можем, победим!".

Svaboda.org сообщила о четырех задержанных сегодня в Минске.

Акции протестов в Беларуси: что известно

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, в частности из Польши, Литвы, Украины и США.

В Евросоюзе не признали результатов выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

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Авторы: Олег Давыгора, Антонина Доломанжи