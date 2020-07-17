Лукашенко хочет запретить избираться в президенты тем, кто "пороха не нюхал"

Лукашенко предложил женщинам-кандидатам в президенты отправиться в Витебскую бригаду, чтобы они «были подготовленными и могли отличить БТР от танка».

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил закрепить в Конституции страны право избираться президентом только для тех, кто отслужил в армии.

Об этом сообщает издание TUT.BY.

«Те, кто просятся во власть, оказывается, пороху не нюхали», - сказал Лукашенко во время посещения одного из подразделений Сил спецопераций Беларуси.

Президент считает, что человек, который не знает, что такое армия, не может быть главнокомандующим, и это грозит тем, что ему могут «лапши на уши навешать».

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Поэтому Лукашенко считает, что стоит закрепить такое требование к кандидатам в президенты в Конституции. Также он предложил женщинам, которые хотят стать президентами, отправиться в Витебскую бригаду, чтобы они «были подготовленными и могли отличить БТР от танка».

Стоит отметить, что на выборах, которые пройдут 9 августа, среди зарегистрированных кандидатов у Лукашенко сразу две соперницы - экс-депутат Анна Канопацкая и Светлана Тихановская, супруга оппозиционного блогера Сергея Тихановского, которого арестовали, когда он заявил о желании баллотироваться.

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия Беларуси отказала главному сопернику действующего главы государства Виктору Бабарико в регистрации кандидатом в президенты. Ранее политика задержали и обвинили по трем статьям.

14 июля во многих городах Беларуси люди вышли на акции протеста против отказа ЦИК регистрировать независимых кандидатов на президентских выборах.

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