"У него есть четкий сценарий": аналитик рассказал об изменении тактики Лукашенко насчет протестов
Президент Беларуси Александр Лукашенко изменил тактику, чтобы контролировать ситуацию в стране. После жесткого подавления первых протестов он перешел к затягиванию времени, чтобы общество успокоилось.
Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" аналитик Дмитрий Корнейчук.
"Я скептически отношусь к радостным реляциям, что власть Лукашенко шатается. Не потому, что чувствую какие-то симпатии к Лукашенко ... Реальность такова - Лукашенко не собирается никому власть отдавать, не собирается идти ни на какие перевыборы, не собирается слушать протестующих", - отметил Корнийчук.
По мнению эксперта, у Лукашенко есть четкий сценарий.
"Он борется с "Майданом", нивелирует с помощью жесткой позиции протесты. Первый пик протестов поборол, а дальше идет процедура затягивания, чтобы общество успокоилось. Поэтому пока у Лукашенко все под контролем, к сожалению для тех, кто ожидал каких-то перемен" , - добавил аналитик.
Протесты в Беларуси: хроника событий
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов (4661075 человек), его основная оппонентка Светлана Тихановська - 10,1% (588 622 человека), за Андрея Дмитриева проголосовали 1,21% избирателей (70 671 человек), за Анну Канопацкую - 1,67% (97 489 человек), за Сергея Череченя - 1,14% (66 613 человек). Против всех - 4,59% (267 360 человек).
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- Правоохранительные органы Беларуси задержали несколько тысяч участников акций в разных городах страны.
- 12 августа стало известно, что в Беларуси задержали 9-х украинцев, но благодаря работе украинских дипломатов их отпустили.
- В тот же день в Беларуси задержали трех украинцев - волонтеров благотворительного фонда "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева, а также Оксану Алешину, которых обвинили в организации массовых беспорядков.
- 13 августа стало известно, что в Бресте во время протестов задержали еще одного украинца.
- 13 августа вечером часть задержанных белорусов начали отпускать на свободу.
- 14 августа президент Владимир Зеленский заявил об освобождениипосле настойчивых действий украинской стороны трех ранее задержанных украинцев в Беларуси - Васильева, Реуцкого и Алешину.
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