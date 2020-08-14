"У него есть четкий сценарий": аналитик рассказал об изменении тактики Лукашенко насчет протестов

По мнению эксперта, у Лукашенко есть четкий сценарий.

Президент Беларуси Александр Лукашенко изменил тактику, чтобы контролировать ситуацию в стране. После жесткого подавления первых протестов он перешел к затягиванию времени, чтобы общество успокоилось.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" аналитик Дмитрий Корнейчук.

"Я скептически отношусь к радостным реляциям, что власть Лукашенко шатается. Не потому, что чувствую какие-то симпатии к Лукашенко ... Реальность такова - Лукашенко не собирается никому власть отдавать, не собирается идти ни на какие перевыборы, не собирается слушать протестующих", - отметил Корнийчук.

По мнению эксперта, у Лукашенко есть четкий сценарий.

"Он борется с "Майданом", нивелирует с помощью жесткой позиции протесты. Первый пик протестов поборол, а дальше идет процедура затягивания, чтобы общество успокоилось. Поэтому пока у Лукашенко все под контролем, к сожалению для тех, кто ожидал каких-то перемен" , - добавил аналитик.

Протесты в Беларуси: хроника событий

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Автор: Андрей Василюк