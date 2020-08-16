Американский политик: протесты в Беларуси - это начало конца для Лукашенко

Политик отметил, что оппозиция не впервые поднимается против Лукашенко, но впервые наблюдается столь массовая и мощная поддержка оппозиции.

Протесты в Беларуси - это начало конца для действующего президента Александра Лукашенко.

Такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" выразил Ян Бжезинский, старший аналитик Атлантического совета, заместитель министра обороны в администрации Джорджа Буша-младшего.

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"Это одна из форм проявления демократической солидарности гражданами Беларуси, которые отважно противостоят Лукашенко. Во-первых, это демонстрация солидарности, во-вторых - осуществление реального давления на высшие эшелоны белорусской власти режима Лукашенко. Таким образом люди заставляют их пересмотреть отношения, возможно, даже включая их отстранение от власти. И тогда настоящее демократическое правительство может прийти к власти и вести такую политику, какую требует белорусы ", - сказал он.

Бжезинский отметил, что оппозиция не впервые поднимается против Лукашенко, но впервые наблюдается столь массовая и мощная поддержка оппозиции.

"Очевидно, что белорусы больше не хотят Лукашенко у власти. Также мы видим, что все больше и больше людей рискуют собой за свободу Беларуси - выходят на улицы, по ним стреляют, но они продолжают выходить. Даже если Лукашенко удалось бы зацепиться и остаться у власти - он вел бы политику диктатуры. Это начало конца для Лукашенко ", - сказал он.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. Также с 11 августа в стране началась общенациональная забастовка.

В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.

14 августа задержанных начали отпускать.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.

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Автор: Андрей Василюк