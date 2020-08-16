Американский политик: протесты в Беларуси - это начало конца для Лукашенко
Протесты в Беларуси - это начало конца для действующего президента Александра Лукашенко.
Такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" выразил Ян Бжезинский, старший аналитик Атлантического совета, заместитель министра обороны в администрации Джорджа Буша-младшего.
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"Это одна из форм проявления демократической солидарности гражданами Беларуси, которые отважно противостоят Лукашенко. Во-первых, это демонстрация солидарности, во-вторых - осуществление реального давления на высшие эшелоны белорусской власти режима Лукашенко. Таким образом люди заставляют их пересмотреть отношения, возможно, даже включая их отстранение от власти. И тогда настоящее демократическое правительство может прийти к власти и вести такую политику, какую требует белорусы ", - сказал он.
Бжезинский отметил, что оппозиция не впервые поднимается против Лукашенко, но впервые наблюдается столь массовая и мощная поддержка оппозиции.
"Очевидно, что белорусы больше не хотят Лукашенко у власти. Также мы видим, что все больше и больше людей рискуют собой за свободу Беларуси - выходят на улицы, по ним стреляют, но они продолжают выходить. Даже если Лукашенко удалось бы зацепиться и остаться у власти - он вел бы политику диктатуры. Это начало конца для Лукашенко ", - сказал он.
Что происходит в Беларуси: хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. Также с 11 августа в стране началась общенациональная забастовка.
- В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.
- 14 августа задержанных начали отпускать.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.
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