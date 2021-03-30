В Беларуси царит сила и бессилие, страна зашла в тупик, а политические изменения нужны каждой из сторон

После ярких массовых протестов и их жестокого подавления Беларусь исчезла из поля зрения международного сообщества. Режим Александра Лукашенко стал шатким со многих точек зрения. Как ситуация будет развиваться дальше?

Об этом на страницах издания Neue Zürcher Zeitung пишет научный сотрудник Центра исследования безопасности в Швейцарской высшей технологической школе в Цюрихе Бенно Цогг. Он напоминает, что беспрецедентные уличные протесты в Беларуси продолжаются с августа прошлого года, когда в стране были сфальсифицированы президентские выборы. Единственным ответом Лукашенко на эти события стало насилие.

Читайте такжеВ Беларуси недалеко от границы с ЕС заметили колонну военной техники (видео)В последнее время ситуация очевидно утихла. Зима и репрессии уменьшили активность демонстрантов. Важные политические деятели оппозиционного движения либо в тюрьме, либо в изгнании. Многие страны Запада включая Швейцарию ввели санкции против Лукашенко и пытаются поддерживать белорусское гражданское общество.

Однако, появились признаки того, что сейчас ситуация зашла в тупик, но политические изменения в долгосрочной перспективе тоже возможны.

Издание пишет, что власть Лукашенко держится на трех столбах. Один из них - это часть населения, другой - государственный аппарат, а еще один - это Россия. Действия Лукашенко, по мнению автора, поддерживает примерно треть белорусов. Большинство шокировано насилием. Среди государственных служащих разочарование тоже велико. Но многие люди боятся последствий, если они выразят свое недовольство.

И это привязывает их судьбу к судьбе Лукашенко. Россия тесно связана с Беларусью в политической, экономической и культурной сфере. Она обещала режиму свою поддержку. Учитывая, что в самой России тоже ощутимы протестные настроения, ей не хочется, чтобы в Минске люди на улицах победили. Такой сценарий был бы для Кремля ужасным.

Тупик сейчас выгоден Лукашенко. На какое-то время он будет в глазах Кремля гарантом стабильности. Враги Лукашенко тоже уверяют, что стремятся строить хорошие отношения с Россией. Но скептическое отношение к Москве все равно увеличивается. Это означает, что в долгосрочной перспективе Кремль не сможет делать ставку только на Лукашенко. К тому же, он неоднократно вел себя агрессивно в отношениях с Россией.

Читайте также"Золотое дно": фильм о роскошных дворцах Лукашенко собрал миллион просмотров менее чем за суткиПоэтому Кремль требует изменить конституцию Беларуси, чтобы ослабить вертикаль власти Лукашенко и получить возможность влиять на него с помощью других деятелей и партий. Оппозиция Беларуси тоже требует внесения изменений в конституцию. Но она также хочет освобождения политических заключенных и смену власти, которая бы произошла с согласия общества.

Поэтому на самом деле все стороны хотят политических изменений в Беларуси. И Лукашенко тоже, поскольку в долгосрочной перспективе ему нужно решить проблему преемника. История и опыт других стран свидетельствуют, часто режимам удается существовать еще долго даже в таких сложных условиях. Но недовольство населения никуда не исчезнет и может снова вспыхнуть. Свержение режима все равно возможно.

Протесты в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальными данными ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживали участников митингов и применяли к ним силу, открывали политически мотивированные дела против оппозиционеров.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси "расшатывают извне", в частности из Польши, Литвы, Украины и США.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября прошлого года в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

27 марта в Минске был объявлен митинг у площади Бангалор. Ожидалось, что он станет первым массовым протестом против режима Александра Лукашенко в 2021 году. На улицах столицы с утра были колонны военной техники и омоновцы.

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Перевод: Лесь Дымань