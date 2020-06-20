Большинство американцев выступили против идеи выплат темнокожим за рабство

Большинство сторонников этой идеи оказались афроамериканцами.

Большинство жителей США выступили против выплат афроамериканцам за рабство их предков.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного телекомпанией ABC и исследовательской службой Ipsos.

Большинство жителей США, 73 процента, высказались против выплат темнокожим американцам в качестве компенсации, а также против того, чтобы средства выплачивались из федерального бюджета. Также 56 процентов не поддержали идею переименования военных баз, названных в честь генералов Конфедерации, однако 42 процента с ними не согласились.

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Около четверти опрошенных (26 процентов) поддержали осуществление выплат, большинство сторонников этой идеи оказались афроамериканцами.

Ранее в июне члены Демократической партии палаты представителей Конгресса США во главе со спикером Нэнси Пелоси решили выступить за демонтаж статуй конфедератов-рабовладельцев, выставленных в Капитолии. Демократы начали разработку законопроекта по возвращению памятников обратно в музей или в штаты, которые они представляют.

Официально рабовладение было запрещено в 1863 году, однако ряд южных регионов США продолжал сопротивляться. Таким образом, окончательной отмены строя удалось добиться лишь в 1865 году. Так, 19 июня 1865 года рабство было официально запрещено в Техасе. Он был последним из конфедерации южных штатов, где утвердилось новое законодательство. 19 июня ежегодно отмечается в 47 из 50 штатов страны.

Как сообщал ранее УНИАН, в США при сносе памятника нашли газету и бурбон 1936 года.

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