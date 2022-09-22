Президент напомнил, что за полгода в Украине погибли свыше 55 тыс. российских солдат.

Президент Владимир Зеленский обратился к россиянам по поводу мобилизации на войну против Украины и призвал их протестовать или сдаваться в плен.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

"Когда Россия заявляет, что будто бы хочет переговоров, а сама объявляет мобилизацию... Когда Россия знает четкую позицию Украины о невозможности дипломатического процесса после проведения Россией каких-либо псевдореферендумов... Всем все ясно. Россия сама прячет перспективу переговоров своими же руками", - сказал Зеленский.

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Он обратился к россиянам на русском языке.

"В городах России прошли протесты против мобилизации. И пусть и не массовые, но они были. И есть. И это показатель. Не только в Москве и Петербурге. Мы знаем реальное настроение в регионах России. Мы видим, что люди в Дагестане, в Бурятии, в других национальных республиках и областях России понимают, что их просто кинули. Кинули на смерть", - отметил президент.

Зеленский задал вопрос, почему, к примеру, дагестанцы "должны погибать на Харьковщине или под Донецком".

"Да потому, что один человек в России так решил - за всех граждан России. Нет другой причины. Так он хочет", - добавил он.

Обращаясь к россиянам, Зеленский подчеркнул, что они "уже соучастники всех этих преступлений, убийств и пыток украинцев".

"Потому что вы молчали. Потому что вы молчите. И сейчас для вас время выбора. Для мужчин в России - это выбор: погибнуть или жить, стать калекой или сохранить здоровье. Для женщин в России выбор - потерять навсегда мужей, сыновей, внуков или все-таки попытаться защитить их от гибели, от войны, от одного человека", - сказал глава государства.

Говоря о количестве людей, которых хотят мобилизовать в РФ, Зеленский отметил, что повестки на 300 тыс. человек были напечатаны и подписаны заранее, еще до того, как появилось решение о мобилизации.

"Наша разведка это доказала. Но российское руководство готовится забрать в армию до миллиона мужчин - это то главное, о чем они сейчас умалчивают", - подчеркнул президент.

При этом, добавил он, россиян "будут брать всех без разбора".

"Не только военных в запасе, а любых мужчин. Любого, кого так запугают, чтобы он боялся уклоняться от войны больше, чем погибнуть на войне", - подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что на этой войне за полгода погибли 55 тыс. российских солдат.

"Десятки тысяч ранены, искалечены. Хотите больше? Нет? Тогда протестуйте. Боритесь. Убегайте. Или сдавайтесь в украинский плен. Это варианты для вас, чтобы выжить", - сказал глава государства.

Обращаясь к российским матерям, Зеленский призвал не сомневаться, что дети высокопоставленных чиновников на войне против Украины не окажутся.

"Те, кто принимают решения в вашей стране, берегут своих детей. А ваших детей даже не хоронят. А мы своих возвращаем", - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

В Министерстве внутренних дел Украины прогнозируют, что во время первой волны мобилизации в России могут призвать около 40-50 тыс. резервистов, поскольку на большее количество просто не хватит экипировки.

В британской разведке полагают, России придется решать логистические и административные проблемы, чтобы собрать 300 тыс. военнослужащих, которые вряд ли станут боеспособными в течение месяцев. Эксперты отмечают, что даже эта ограниченная мобилизация будет очень непопулярной среди части российского населения, и президент РФ Владимир Путин берет на себя значительный политический риск в надежде создать необходимую боевую мощь. Также отмечается, что этот шаг фактически является признанием, что Россия исчерпала запас добровольцев, которые готовы воевать в Украине.

Издание "Новая газета. Европа" со ссылкой на источник в администрации Путина сообщило, что засекреченный пункт указа о мобилизации позволяет Минобороны РФ мобилизовать 1 млн человек.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 22 сентября в Украине ликвидировано около 55 тыс. 510 оккупантов.

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