Британия не признает результаты выборов президента Беларуси и готовит санкции

В Британии намерены сотрудничать с международными партнерами для наказания виновных лиц, ответственных за фальсификации и насилие в отношении протестующих в Беларуси.

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии не признает результатов выборов президента Беларуси, которые состоялись 9 августа.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба, размещенном на сайте правительства Великобритании.

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«Мир наблюдал с ужасом за насилием, к которому прибегли белорусские власти для подавления мирных протестов, которые последовали за этими сфальсифицированными президентскими выборами. Соединенное Королевство не признает результаты», - подчеркнул Рааб.

Также глава МИД Британии заявил, что надо немедленно с привлечением ОБСЕ провести независимое расследование недостатков, которые сделали выборы несправедливыми, а также страшных репрессий, произошедших после выборов.

Рааб заверил, что Великобритания будет сотрудничать с международными партнерами, чтобы ввести санкции против ответственных лиц и привлечь белорусские власти к ответственности.

Протесты в Беларуси: хроника событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, Тихановская - 10,1%, остальные три кандидата поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, которые не согласны с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. С 11 августа в стране началась общенациональная забастовка.

С ночи 9 августа, по данным МВД Беларуси, в разных городах страны были задержаны почти 7 тыс. участников акций. 13 августа вечером задержанных начали выпускать из изоляторов.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне. Он провел телефонные разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По их итогам в Кремле заявили о готовности предоставить «содействие в решении проблем» в Беларуси.

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Автор: Виталий Саенко