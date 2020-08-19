"Режиму в Беларуси пришел конец" - глава Бундестага
12:58, 19 августа 2020Мир
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Шойбле призвал власти Беларуси прекратить применение силы против митингующих.
В Беларуси уже 10 дней продолжаются акции протеста / фото REUTERS
Глава Бундестага Вольфганг Шойбле заявил, что "режиму в Беларуси пришел конец".
Об этом он заявил в интервью DW.
"Когда диктатору приходит конец, лучше найти способ отказаться от дальнейшего насилия", - заявил Шойбле, добавив, что для него "очевидно, что режиму в Беларуси пришел конец".
Также Шойбле призвал власти Беларуси прекратить применение силы в отношении участников мирных процессов.
"Для диктатора в Беларуси было бы разумным, наконец, осознать, что кадры с демонстраций - в том числе, которые он попытался организовать - говорят сами за себя", - добавил Шойбле.
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Протесты в Беларуси: что происходит
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, другие кандидаты получили менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуация в Беларуси расшатывают извне. Он провел телефонные разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По их итогам в Кремле заявили о готовности предоставить «содействие в решении проблем» в Беларуси.
- 14 августа в Евросоюзе заявили о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси и о начале работы над введением санкций за фальсификации выборов и насилие и по отношению к протестующим.
- Лидеры Европейского Союза 19 августа обсудят последнее развитие событий в Беларуси.
- В Европарламенте Лукашенко объявили персоной нон грата.
- Австрия поддержала санкции против белорусских чиновников за разгон протестующих.
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