"Режиму в Беларуси пришел конец" - глава Бундестага

Шойбле призвал власти Беларуси прекратить применение силы против митингующих.

Глава Бундестага Вольфганг Шойбле заявил, что "режиму в Беларуси пришел конец".

Об этом он заявил в интервью DW.

"Когда диктатору приходит конец, лучше найти способ отказаться от дальнейшего насилия", - заявил Шойбле, добавив, что для него "очевидно, что режиму в Беларуси пришел конец".

Также Шойбле призвал власти Беларуси прекратить применение силы в отношении участников мирных процессов.

"Для диктатора в Беларуси было бы разумным, наконец, осознать, что кадры с демонстраций - в том числе, которые он попытался организовать - говорят сами за себя", - добавил Шойбле.

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Автор: Екатерина Лиманская