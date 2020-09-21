Перед выборами белорусский президент обвинял Москву в попытке сорвать его переизбрание с помощью наемников, но с началом протестов он быстро изменил свой тон.

Следы российской группы наемников "Вагнер", связанной с президентом Владимиром Путиным, можно найти по всему миру. Они воевали против Украины на Донбассе, помогали развернуть ход гражданской войны в Сирии в пользу диктатора Башара Асада, а также воюют на стороне лояльного к Кремлю главаря в Ливии.

И вот они появились в наиболее неожиданном месте - в заброшенном санатории советских времен у озера недалеко от столицы Беларуси, на территории дружественной страны без каких-либо боевиков, укрепленных контрольных пунктов и других признаков войны, которая обычно привлекает российских наемников. Об этом пишет New York Times.

Читайте такжеЗадержанные в Беларуси "вагнеровцы" заявили, что ехали в Турцию "осмотреть собор Святой Софии"Три десятка мускулистых российских мужчин были замечены сразу же, как только они заняли комнаты на втором этаже бетонного корпуса в отдаленном углу санатория. В отличие от других клиентов из России, они вели себя сдержанно и не ходили на местную дискотеку. Диджею Веронике Степ это показалось странным. Двое мужчин как-то остановились, чтобы посмотреть на танцы, но скоро ушли прочь. По словам Степ, русские были настолько необщительными, что работницы санатория шутили о том, что стоит "вызвать милицию".

Но дальнейшие события были еще более странными. Вооруженные до зубов бойцы отряда специального назначения КГБ Беларуси штурмовали курорт ночью, выведя странных россиян в наручниках. Президент Александр Лукашенко, который готовился к проведению выборов менее чем через две недели после событий, созвал главных чиновников Беларуси в сфере безопасности. Он заявил, что россияне были наемниками с "плохими намерениями". Выступая на встрече, тогдашний председатель КГБ Валерий Вакульчик подтвердил, что россияне принадлежат к группе "Вагнер".

New York Times также напоминает, что за 10 дней до выборов белорусские следователи обвинили россиян в подготовке срыва выборов в Беларуси.

"Россия боится потерять нас", - сказал Лукашенко, обвинив Кремль в попытке "задушить" его страну.

Россия привыкла к эксцентричным выпадам Лукашенко. Но такая откровенная враждебность шокировала Москву, предложившую свое странное объяснение тому, что ее наемники делали в белорусском санатории. Посол РФ в Минске сказал, что боевики пропустили свой авиарейс. И им нужно было где-то переночевать, чтобы сесть на другой самолет. Но это не объясняло, почему они выбрали именно санаторий на другом конце города от аэропорта.

Читайте такжеЛукашенко: Россия поменяла братские отношения с Беларусью на "партнерские"New York Times называет санаторий "Беларусочка" машиной времени для людей, ностальгирующих по СССР. Такое место-странный выбор для кого-то, кто готовит переворот. Санаторий окружен забором и напоминает больше тюрьму, чем СПА. Словно в исправительных учреждениях, здесь вся активность регулируется строгими правилами и железной волей главного врача Святослава Савитского. Последний объезжает территорию на джипе и смотрит, может кто-то ведет себя подозрительно.

"Я не была на таких курортах с 12 лет. Еще на рецепции появляется ощущение, что вы снова в СССР", - сказала 42-летняя россиянка Ольга Матузко, приехавшая сюда из российского Челябинска.

По ее словам, она точно не приедет в "Беларусочку" во второй раз, потому что работники здесь ведут себя грубо, а кровать в ее комнате развалилась, как только она на нее села. Так же сюда вряд ли вернутся арестованные российские наемники. Теперь власти Беларуси настаивают, что они не планировали ничего против страны. Зато они стали жертвами операции, организованной Службой безопасности Украины и США.

Читайте также"Лукашенко такого не ожидал": белорусский оппозиционер оценил ситуацию с задержанием "вагнеровцев"Согласно этой новой версии, российских наемников заманили в Беларусь украинские шпионы. Последние якобы планировали захватить самолет над Украиной, чтобы арестовать россиян за их участие в войне против украинской армии на Донбассе.

"То, что Беларусь так резко изменила свои утверждения, свидетельствует о том, как быстро изменились политические интересы Лукашенко. С началом уличных протестов против фальсификации выборов, он быстро отказался от всех обвинений против России", - пишет New York Times.

Зато Лукашенко стал просить у Москвы помощи. Он четыре раза звонил Путину, а также отправил своего старшего сына Виктора в тюрьму, чтобы он проверил, хорошо ли россиян кормят.

Появление наемников из группы "Вагнер" в Беларуси: что об этом известно

О задержании 32 россиян в Беларуси стало известно 29 июля. Чуть позже выяснилось, что они принадлежали к ПВК "Вагнер". Правоохранители Беларуси в то время говорили, что в страну прибыли более 200 российских боевиков для дестабилизации ситуации в период выборов.

На следующий день в Кремле заявили, что задержания бойцов "Вагнер" в Беларуси - это "инсцинуации". И что причин для задержания россиян якобы нет.

Уже 2 августа им выдвинули подозрение в уголовном деле и взяли под стражу. У Минск говорили, что все "вагнеровцы" имеют серйозное боевое прошлое и воевали против Украины.

7 августа президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина должна доказать вину задержанных боевиков для экстрадиции. 9 августа он сообщил, что получил от российского президента Владимира Путина письмо на пяти страницах с изложением всех фактов вокруг ситуации с задержанными "вагнеровцами".

11 августа офис генпрокурора Украины направил в Генеральную прокуратуру Беларуси запросы о выдаче 28 боевиков ППК "Вагнера". Всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины).

14 августа Беларусь выдала России 32 задержанных под Минском "вагнеривцов".

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Перевод: Лесь Дымань