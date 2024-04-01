По его мнению, странам необходимо специализироваться на различных видах военных технологий.

Глава крупнейшего военного подрядчика Германии Rheinmetall Армин Паппергер призвал европейские страны создать более крупные и специализированные оборонные группы, чтобы конкурировать с соперниками из США, пишет Financial Times.

Также он считает, что, если Европа хочет более тесного сотрудничества в сфере обороны, странам необходимо специализироваться на различных видах военных технологий.

"Не имеет особого смысла, если мы, скажем, выберем вторую или третью лучшую технологию, потому что этого хочет одна нация по националистическим причинам. Это самая сложная дискуссия, которую они ведут на правительственном уровне… Нам нужны крупные компании в Европе", - отметил он.

Отмечается, что усилия лидеров ЕС по укреплению сотрудничества в сфере обороны зашли в тупик из-за фрагментации отрасли. Европейские оружейные компании конкурируют друг с другом, военные бюджеты контролируются на национальном уровне, а отдельные страны стремятся сохранить контроль над стратегическими цепочками поставок, заводами, рабочими местами и технологическими преимуществами.

По мнению Паппергера, гонка за восстановление военной мощи страны продолжится независимо от того, кто окажется в Белом доме после выборов в США.

"США больше внимания уделяют Азиатско-Тихоокеанскому региону, чем Европе. Если очень рискованная ситуация в регионе приведет к полномасштабному вооруженному конфликту, США сосредоточатся на Азии, и тогда Европа останется в полном одиночестве", - акцентировал он.

Как пишет Financial Times, в последние десятилетия европейские лидеры считали само собой разумеющимся, что США придут на помощь континенту в случае военной угрозы, но "этого больше не произойдет", уверен Пэппергер.

Также отмечается, что после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году цена акций Rheinmetall выросла более чем в пять раз, и компания ожидает, что к концу 2024 года у нее будет портфель заказов от членов НАТО и ее союзников на сумму 60 миллиардов евро.

Бум заказов из-за войны в Украине - что сообщалось

Напомним, немецкий производитель танковых запчастей Renk сообщил о рекордно высоком количестве заказов, а его генеральный директор призвал инвесторов, придерживающихся принципов устойчивого развития, поддерживать компании, защищающие "мирный, демократический, свободный мир".

Отмечалось, что баварский производитель коробок передач и трансмиссий для танков и фрегатов, 70% доходов которого приходится на военные заказы, сообщил о росте заказов в 2023 году почти на треть, до 1,3 млрд евро. В то же время общий портфель заказов увеличился до 4,6 млрд евро.

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