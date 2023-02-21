Аналогичное решение теперь должен принять итальянский парламент.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила президенту Украины Владимиру Зеленскому, что профильный комитет парламента Италии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сообщил на совместном с Мэлони брифинге в Киеве. Теперь соответствующее решение должен принять итальянский парламент.

"Для нас важно признание Голодомора геноцидом украинского народа, поскольку в этом году будет уже 90-я годовщина этой трагедии. Госпожа премьер-министр сообщила мне, что комитет по иностранным делам парламента Италии вчера уже проголосовал за это важное решение", – отметил он.

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Глава государства добавил, что Украина ожидает того, что в ближайшее время соответствующая резолюция будет поддержана парламентом Италии.

Признание Голодомора геноцидом украинского народа

Руководство Украины призвало парламенты всех стран признать Голодомор сталинского режима 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Такие решения уже приняли парламенты Ирландии, Румынии, Болгарии, Чехии, Германии и других стран. В декабре 2022 года Европейский парламент большинством голосов признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. "За" документ проголосовали 507 депутатов, против - 12, воздержались - 17.

По заключению комплексных экспертиз, жертвами Голодомора и массовых искусственных терроров голодом стали 15,5 млн украинцев.

По данным ученых, речь идет о 3,5 млн жертв в период 1921-1923 годов, 10,5 млн украинцев в 1932-1933 годах и 1,5 млн – в 1946-1947 годах.

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