Главе государства в четверг сделали тест на COVID-19, и он оказался положительным, узнали журналисты.

Привитый президент Латвии Эгил Левитс заболел коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщила руководитель медиа-центра президентской канцелярии Юстина Дейчмане, сообщает "Delfi.lv".

В четверг, 14 октября, президенту сделали ПЦР-тест, который подтвердил наличие заболевания. У президента легкие симптомы COVID-19.

Как ранее сообщила канцелярия, вечером 13 октября, вернувшись из рабочей поездки в Швецию, Левитс сдал экспресс-тест на COVID-19, который показал положительный результат. Сегодня президенту был сделан ПЦР-тест.

Читайте такжеГлава ВОЗ не исключает версию лабораторного происхождения COVID-19Левитс одним из первых высших должностных лиц Латвии привился от коронавируса вакциной AstraZeneca. Процесс вакцинации он завершил в конце апреля.

В то же время привился и экс-президент Латвии Валдис Затлерс. Он также заразился COVID-19 в конце сентября.

В правительстве Латвии уже длительное время ведутся дискуссии о дополнительной вакцинации людей, которые прошли полный курс вакцинации. Пока правительство постановило начать в октябре дополнительную вакцинацию от COVID-19 людей старше 65 лет.

Напомним, с 11 октября в Латвии с целью предотвращения распространения COVID-19 на три месяца объявлено чрезвычайное положение.

В частности, людям, которые не имеют ковид-сертификата, разрешено посещать только продуктовые магазины, аптеки, магазины оптики, магазины кормов для животных, места продажи прессы, магазины гигиенических товаров, телекоммуникационные магазины и АЗС. Также введен ряд ограничений и для вакцинированных граждан.

Автор: Виктория Токарева