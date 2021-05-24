Столтенберг заявил, что Беларусь должна обеспечить безопасное возвращение экипажа и пассажиров.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал принудительную посадку самолета Ryanair в Минске.

Его заявление опубликовано в Twitter.

"Мы внимательно следим за принудительной посадкой в Беларуси рейса, следовавшего в Вильнюс, и за сообщениями о задержании оппозиционера Романа Протасевича. Это серьезный и опасный инцидент, который требует международного расследования", - говорится в сообщении.

Столтенберг отметил, что Беларусь должна обеспечить безопасное возвращение экипажа и всех пассажиров.

Посадка борту Ryanair в Минске: детали

23 мая в аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту.

​Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отреагировала на экстренную посадку самолета с соучредителем белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем и его задержания в аэропорту Минска.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день, 25 мая 2021 года, Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Литва отреагировала на задержание экс-главреда.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

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Автор: Людмила Жерновская