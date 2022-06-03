Торжественная служба прошла в соборе святого Павла в Лондоне, которую виновница торжества пропустила из-за плохого самочувствия.

В пятницу, 3 июня, продолжилось празднование 70-летнего юбилея в честь правления королевы Британии Елизаветы II. В соборе святого Павла в Лондоне прошла торжественная служба, которую виновница торжества пропустила из-за плохого самочувствия. На службе собрались все члены королевской семьи, к которым присоединились даже принц Гарри и Меган Маркл, уже два года не исполняющие королевские обязанности.

Герцоги Сассекские прибыли под собор на авто. Герцогиня Сассекская была в светлом кремовом пальто и шляпке в тон, на ногах — классические туфли-лодочки на высоком каблуке, а Гарри – черный смокинг с наградами на жакете. Пара вела себя сдержанно, впрочем, вызывала овации у поклонников неподалеку от них. Они поздоровались со священнослужителем и вошли в собор, крепко держась за руки.

Следом за ними приехала Кейт Миддлтон с принцем Уильямом. Герцогиня Кембриджская надела лимонное пальто и шляпку, принц Уильям тоже выбрал смокинг.

Сассексам отвели место во втором ряду рядом с кузинами Гарри принцессами Евгенией и Беатрис, которых сопровождали их мужья.

Принц Чарльз и его супруга Камилла, принц Уильям и Кейт Миддлтон, а также принцесса Анна сидела в первом ряду с другой стороны зала через проход.

На службе также присутствовали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с супругой, члены кабинета министров, представители оппозиции. Были приглашены и бывшие премьер-министры — Тони Блэр, Гордон Браун, Дэвид Камерон.

Отметим, торжественные празднования по случаю 70-летия правления королевы Елизаветы II будут проходить со 2 по 5 июня.

2 июня прошел традиционный военный парад в центре Лондона Trooping the Colour, вслед за которым последовал пролет современных и исторических самолетов.

Так же уже состоялось мероприятие, на котором королева символически зажгла "Дерево деревьев", расположенное в Букингемском дворце.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл не представляют монаршую семью Великобритании с начала 2020 года, когда они отказались исполнять королевские обязанности. Семья переехала жить в США, где воспитывает маленького сына Арчи и дочь Лилибет.

Из-за пандемии коронавируса Меган Маркл 2 года не прилетала в Британию. Сам принц Гарри несколько раз бывал в Лондоне, чтобы попасть на похороны дедушки принца Филиппа и открыть памятник матери Диане.

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