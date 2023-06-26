При этом обязательным условием является создание необходимой инфраструктуры для размещения военнослужащих и учебных помещений.

Германия хочет разместить в Литве четыре тысячи солдат на постоянной основе для укрепления восточного фланга НАТО. Как сообщает Welt, соответствующее заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Вильнюс.

"Германия готова разместить в Литве мощную бригаду на постоянной основе", — заявил Писториус, добавив, что обязательным условием является создание необходимой инфраструктуры для размещения военнослужащих и учебных помещений, а также "совместимость с планами НАТО".

Министр обороны Германии изначально не назвал точное время дислокации. По словам Писториуса, размещение бригады численностью около четырех тысяч солдат "плюс материальное обеспечение" потребовало значительных усилий.

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Он также сказал, что договорился со своим литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом, что увеличение численности бригады будет "последовательно следовать за ростом инфраструктуры".

Ситуация на восточном фланге НАТО

Ранее Литва призвала НАТО укрепить восточный фланг Альянса в связи с возможной "передислокацией" главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в Беларусь.

Вооруженный митинг "вагнеровцев" закончился достижением договоренности, согласно которой сам Пригожин получил возможность беспрепятственного выезда в Беларусь.

По мнению британского генерала Ричарда Данната, Пригожин после своего "переезда" может возглавить новую атаку РФ на Киев с беларуской территории.

Как известно в Вильнюсе 11-12 июля пройдет Саммит НАТО. На мероприятии ожидаются 40-50 иностранных делегаций (до 3000 гостей) и около 2000 представителей неправительственных организаций и международных СМИ.

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