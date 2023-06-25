Североатлантический альянс должен будет укрепить восточный фланг, если Беларусь примет главу российской частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина.
Такое заявление сделал президент Литвы Гитанас Науседа после заседания Совета безопасности страны, в ходе которого обсуждался мятеж в России, пишет Голос Америки. Теперь Литва намерена тщательнее оценивать политические и аспекты безопасности Беларуси.
"Если Пригожин или часть группы "Вагнера" окажется в Беларуси с неясными планами и неясными намерениями, то это будет означать лишь то, что нам необходимо еще больше усилить безопасность наших восточных границ", - сказал литовский президент.
Насуда считает, что в будущем российский диктатор Путин может столкнуться с большими проблемами, чем во время мятежа.
Пригожин в Беларуси: что известно
Напомним, что пригожинский "марш справедливости" и поход на Москву завершились тем, что главарь наемников развернул свои войска.
В пресс-службе диктатора Лукашенко заявили, что он лично провел переговоры с Пригожиным и они пришли к договоренностям о "недопустимости развязывания кровавой бойни".
В Кремле заявили, что закроют уголовное дело в отношении главаря ЧВК, а он сам "уйдет в Беларусь".
Экс-начальник Генштаба Великобритании Ричард Даннат не исключает, что "вагнеровцы" могут возглавить новую атаку РФ на Киев с территории Беларуси.
А бывший начальник украинской разведки Валерий Кондратюк считает, что самого Пригожина могут ликвидировать уже в ближайшее время.