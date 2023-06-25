Страна планирует выделять больше ресурсов на разведку.

Североатлантический альянс должен будет укрепить восточный фланг, если Беларусь примет главу российской частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина.

Такое заявление сделал президент Литвы Гитанас Науседа после заседания Совета безопасности страны, в ходе которого обсуждался мятеж в России, пишет Голос Америки. Теперь Литва намерена тщательнее оценивать политические и аспекты безопасности Беларуси.

"Если Пригожин или часть группы "Вагнера" окажется в Беларуси с неясными планами и неясными намерениями, то это будет означать лишь то, что нам необходимо еще больше усилить безопасность наших восточных границ", - сказал литовский президент.

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Насуда считает, что в будущем российский диктатор Путин может столкнуться с большими проблемами, чем во время мятежа.

Пригожин в Беларуси: что известно

Напомним, что пригожинский "марш справедливости" и поход на Москву завершились тем, что главарь наемников развернул свои войска.

В пресс-службе диктатора Лукашенко заявили, что он лично провел переговоры с Пригожиным и они пришли к договоренностям о "недопустимости развязывания кровавой бойни".

В Кремле заявили, что закроют уголовное дело в отношении главаря ЧВК, а он сам "уйдет в Беларусь".

Экс-начальник Генштаба Великобритании Ричард Даннат не исключает, что "вагнеровцы" могут возглавить новую атаку РФ на Киев с территории Беларуси.

А бывший начальник украинской разведки Валерий Кондратюк считает, что самого Пригожина могут ликвидировать уже в ближайшее время.

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