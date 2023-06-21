ЗРК в Вильнюс отправит Испания вместе с военнослужащими.

Саммит НАТО в Вильнюсе 11-12 июля будет защищать батарея зенитно-ракетных комплексов NASAMS.

Как сообщает испанское издание ABC, ЗРК в Вильнюс отправит Испания с военной базы Лиелварде в Латвии. Вместе с батареей NASAMS в Литву отправятся около 85 испанских военнослужащих.

"Этот вклад в оборону самого Вильнюсского саммита НАТО демонстрирует нашу надежность, нашу совместимость с другими системами НАТО и нашу преданность Атлантическому альянсу", – рассказал источников из военных кругов Испании.

Саммит НАТО 2023

Литва впервые примет саммит НАТО. Это будет крупнейшее мероприятие в истории страны, на котором ожидаются 40-50 иностранных делегаций (до 3000 гостей) и около 2000 представителей неправительственных организаций и международных СМИ. Также на саммит пригласили президента Украины Владимира Зеленского.

Из-за саммита аэропорт Вильнюса не будет принимать и отправлять рейсы с 12:00 11 июля до 14:00 12 июля 2023 года.

По сообщениям СМИ, в НАТО на саммите в Вильнюсе хотят найти золотую середину по Украине - там могут объявить о сближении с Украиной и увеличении ее поддержки, но при этом оставят требование проводить реформы.

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