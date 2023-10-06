По ее словам. у РФ был план, подготовленный командой Пригожина, чтобы антиправительственные протесты стали "насильственными" и привели к свержению правительства и президента.

Бывший лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин планировал государственный переворот в Молдове в начале этого года, рассказала глава государства Майя Санду в интервью Fiancial Times.

По ее словам, у РФ был план, подготовленный командой Пригожина, чтобы антиправительственные протесты стали "насильственными", и таким образом свергнуть правительство и президента.

В следующем месяце в Молдове пройдут местные выборы. И по словам Санду, у нее есть доказательства того, что Россия специально нацелилась на местные выборы, чтобы получить политический импульс перед президентскими выборами в следующем году и парламентскими выборами в 2025 году.

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"Россия собирается усилить давление на Молдову. Они попробовали энергию и потерпели неудачу. Они пытались свергнуть правительство, но им это не удалось. А теперь они пытаются масштабно вмешаться в наши выборы, используя большие деньги", — заявила Санду.

По словам Санду, спецслужбы Молдовы обнаружили по меньшей мере 20 миллионов евро российских финансов, поступающих в страну в политических целях, и реальная цифра, вероятно, выше.

Она отметила, что Москва использует различные методы, в том числе денежные махинации и банковские карты из Дубая, для нелегальных перевозок денег в Молдову, с целью подкупить избирателей.

Отношения Молдовы и России

В мае президент Молдовы Майя Санду заявила, что весной Россия пыталась свергнуть проевропейское правительство в Кишиневе и привести к власти пророссийские силы. По ее словам, Кремль обязательно предпримет новую попытку.

Также Санду заверила, что российского диктатора Владимира Путина непременно арестуют, если он окажется на территории Молдовы.

В августе Молдова приняла решение выслать 45 дипломатов РФ из посольства в Кишиневе из-за дестабилизационных усилий, к которым прибегла Москва в отношении Республики.

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