Власти Молдовы уверены, что Кремль предпримет новую попытку.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия весной пыталась свергнуть проевропейское правительство в Кишиневе и привести к власти пророссийские силы.

"Планы свержения правительства были на эту весну, но они провалились, в том числе благодаря тому, что мы располагали достаточной информацией, и бдительности наших органов" - сообщила Санду в интервью для "Молдова-1".

Она отметила, что власти Молдовы уверены, что Кремль предпримет новую попытку.

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"Однако конкретной информации об этом у меня нет. Будут предприняты новые попытки, так как планы Кремля очевидны - это смена правительства в Кишиневе на пророссийское и использование Республики Молдова против Украины в этой войне", - добавила президент.

Деструктивная деятельность РФ в Молдове

В начале февраля молдавские власти получили от украинского президента Владимира Зеленского план, предусматривавший захват страны российскими силами. Это привело к тому, что молдавские спецслужбы обнаружили диверсионную деятельность, направленную на подрыв государства Молдовы, дестабилизацию и нарушение общественного порядка.

Управлением свержением власти в Кишиневе и передачи ее под протекторат Москвы занимается бывший чиновник молдавской полиции. Как сообщает The Times, он руководит процессом из Лондона.