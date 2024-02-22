По данным украинской разведки, депутаты непризнанной республики не планируют обращаться к президенту РФ Путину относительно принятия республики в состав федерации.

Депутаты непризнанной Приднестровской Молдавской Республики не планируют обращаться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину относительно принятия республики в состав РФ. Об этом в комментарии "Украинской правде" сказал спикер ГУР Украины Андрей Юсов.

"По нашим данным, информация о том, что 28 февраля "власти" Приднестровья якобы попросят РФ, чтобы та присоединила их к своему составу, пока не подтверждается", - сказал разведчик.

В то же время, по данным источника издания, информация, которая сейчас широко обсуждается в СМИ, является частью внутреннего политического процесса, а также определенным давлением со стороны непризнанного Приднестровья с целью защиты экономических интересов.

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Ситуация в Приднестровье - последние новости

В Приднестровье 28 февраля состоится первое за 18 лет собрание. На следующий день запланировано послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ.

По мнению майора ВСУ Егора Чечеринды, Приднестровье может объявить о присоединении к Российской Федерации.

Тем временем в Третьей штурмовой бригаде предложили Молдове "помощь" в связи с "присоединением" Приднестровья к РФ.

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