Бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги обходят санкции против России.

Олигархи РФ Аркадий и Борис Ротенберги - партнеры Путина по дзюдо - нашли способ обойти антироссийские санкции в Британии. Речь идет о форме собственности, которая позволяет скрыть бенефициаров.

Об этом сообщает в своем расследовании BBC.

В 2016-2017 годах британское правительство обязало почти все компании на территории государства идентифицировать своих настоящих владельцев. Исключение стала такая форма собственности, как "английское ограниченное партнерство" (ELP).

В правительстве Великобритании говорят, что ELP не могут владеть активами, не имеют бенефициарного владельца и не могут законно открывать банковские счета самостоятельно. Однако проведенное расследование свидетельствует об ином.

Среди тех, кто воспользовался секретностью ELP, были и Ротенберги.

Так, в январе 2017 года в Лондоне была основана Sinara Company LP. По документам она занималась предоставлением туристических услуг и продажей билетов. Однако журналисты установили, что в период с июля 2017 по июнь 2018 года эта компания сделала по меньшей мере 14 банковских переводов на общую сумму $133 000 артконсультанту, который организовывал сделки для Ротенбергов.

Отмечается, что почти 25% всех "ограниченных партнерств" были основаны четырьмя специализированными агентствами, которые обладают опытом создания анонимных компаний для клиентов в Восточной Европе и бывшем СССР. Некоторые из этих них были связаны с финансовыми преступлениями, в частности, отмыванием денег.

Как сообщал УНИАН, страны Запада заблокировали или заморозили активы россиян, находящихся под санкциями, на сумму более 30 миллиардов долларов. Также заморожены активы Центрального банка России на сумму около 300 миллиардов долларов.

Британия поддержала передачу всех замороженных активов РФ Украине.

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