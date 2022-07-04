Изъятые средства могли бы быть переданы как отдельным лицам в виде репараций, так и украинскому государству.

Великобритания хочет последовать примеру Канады и конфисковать активы россиян, чтобы отдать их Украине.

Об этом заявила министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс, передает The Guardian.

По ее словам, она поддерживает идею о том, что правительство может конфисковать замороженные российские активы в Великобритании и передать их жертвам российской войны в Украине.

"Я поддерживаю эту концепцию. Мы смотрим на это очень внимательно. Канадцы фактически только что приняли закон. Это вопрос, над которым мы работаем совместно с министерством внутренних дел и министерством финансов, но я, конечно, согласна с концепцией. Нам просто нужно правильно разобраться в деталях", - сказала Трасс.

Она отметила, что для реализации этой инициативы скорее всего нужно будет принять соответствующее законодательство, но не обязательно.

Изъятые средства могли бы быть переданы как отдельным лицам в виде репараций, так и украинскому государству. Сейчас Великобритания может заморозить российские активы в соответствии с Законом об экономических преступлениях на 56 дней и продлить заморозку еще на 56 дней. В этот период владелец актива не может никоим образом получить выгоду от актива.

Как сообщал УНИАН, страны Запада заблокировали или заморозили активы россиян, находящихся под санкциями, на сумму более 30 миллиардов долларов. Также заморожены активы Центрального банка России на сумму около 300 миллиардов долларов.

Рабочая группа "Российская элита, прокси и олигархи" (REPO) также активно работает, чтобы сделать невозможным обход санкций, а также ведет работу с частным сектором и другими странами, чтобы способствовать эффективному внедрению санкций.

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