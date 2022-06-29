Никто не хочет иметь с санкционной недвижимостью ничего общего.

Великобритания с начала войны показала себя едва ли не самым большим сторонником Украины. Так, в феврале страна отменила свои так называемые "золотые визы" для богатых инвесторов, а в мае объявила о планах нового законопроекта об экономических преступлениях. Его цель - выявлять владельцев имущества в Великобритании и борьбы с незаконным финансированием.

Об этом сообщает Reuters.

Местные риэлторы ожидали, что в связи с ситуацией начнется массовая распродажа российской недвижимости по сниженным ценам в Лондоне. Однако ситуация сложилась противоположная. По словам Генри Шервуда, директора одного из агентств, специализирующегося на недвижимости стоимостью от пяти миллионов фунтов стерлингов, все стороны стали значительно осторожнее.

Если сначала все спрашивали в агентстве, не распродают ли россияне свои элитные дома и квартиры, то впоследствии спрос упал. Многие не хотят иметь с россиянами и санкционной недвижимостью ничего общего.

В то же время сами россияне не могут ни купить, ни продать недвижимость в Британии. Проблемы возникают еще на этапе поиска адвоката, готового помочь осуществить сделку. Страдают также и арендаторы, в том числе студенты, имеющие трудности с переводом средств из-за санкций.

Соучредитель риэлторской компании Марк Поллак добавил, что богатые россияне не покупают и не продают необязательно потому, что этого не хотят. Они либо не могут это сделать, либо, вероятно, ожидают улучшения политической ситуации в мире.

Как известно, в середине 2000-х Лондон стал неофициальной столицей российской роскоши, где олигархи покупали люксовую недвижимость в престижных районах. Сейчас россияне стали гораздо активнее присматриваться к странам Ближнего Востока — Саудовской Аравии, Катару, Египту, Бахрейну.

Несколько ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вопрос поддержки Украины среди принципиальных вопросов, которые бы он рассматривал как причину вероятной отставки.

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