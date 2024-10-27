При этом сама Санду сказала, что за ним стоит пророссийский экс-президент страны Игорь Додон, который говорит, что "наши уже рядом".

Кандидат в президенты Молдовы от Партии социалистов Александр Стояногло намерен создать "конструктивные отношения" с украинскими властями, если победит.

Во время дебатов действующий президент Мая Санду заявила, что в Украине "знают, что Стояногло человек Москвы", сообщает Newsmaker. Она уточнила, что за кандидатом от Соцпартии стоит пророссийский экс-президент страны Игорь Додон, который говорит, что "наши уже рядом". Стояногло ответил на это, что будет развивать "хорошие отношения со всеми партнерами".

"Мы поддерживаем Украину в войне, оказываем гуманитарную помощь и я уверен, что наши отношения в период моего президентства только окрепнут. Сейчас есть только милитаристские высказывания", - парировал кандидат в президенты.

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Выборы президента в Молдове

20 октября в Молдове состоялся первый тур президентских выборов. Большинство избирателей проголосовали за Санду - 42,45%, а Стояногло получил 25,98% голосов. Второй тур выборов пройдет 3 ноября.

Одновременно с президентскими выборами в Молдове голосовали за вступление страны в Евросоюз (в перспективе), но перевес сторонников евроинтеграции над ее противниками составил менее 1%. Так, по данным подсчета ЦИК 100% бюллетеней, за внесение евроинтеграции Молдовы проголосовали 50,46% избирателей, против - 49,54%.

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